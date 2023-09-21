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Speed Chess Championship. Финал. Накамура сыграет с Карлсеном

Призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч долларов. Speed Chess Championship Финал Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 21:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начало встречи – московское.

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