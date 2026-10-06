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Царьград

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Индексация тарифов и новые правила отопления: на что обращать внимание в платёжках

Индексация тарифов и новые правила отопления: на что обращать внимание в платёжках

Второй этап индексации платы за коммунальные услуги проходит в России с 1 октября 2026 года. Платёжки вырастут по регионам.

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