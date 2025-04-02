В Никитском ботсаду 4 апреля стартует парад тюльпанов

В Никитском ботсаду 4 апреля стартует парад тюльпановВ этом году он носит название «Салют Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада.
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