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Красный Север

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Воспитанница школы «Олимпиец» в ЯНАО взяла золото «Кубка Кавказа» по муай-тай

Воспитанница школы «Олимпиец» в ЯНАО взяла золото «Кубка Кавказа» по муай-тай

Воспитанница спортшколы «Олимпиец» и тренера Олега Зиннера Карина Сафина завоевала золотую медаль на «Кубке Кавказа» по муай-тай.

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