Новая Россия: государственная поддержка – для малых городов, промышленности, транспорта и медицины

Юрий Ильинов

Последнее пророчество Жириновского: когда даже украинский конфликт покажется «цветочками» Несколько лет назад в эфире одного из федеральных каналов Владимир Жириновский сделал прогноз по поводу того, что «наступит время, и об Украине все просто забудут». Ввиду того, что прогнозы политика зачастую сбывались, их с некоторых пор стали называть «пророчествами». Так вот, «последнее пророчество Жириновского», по сути, состоит в том, что украинский конфликт как минимум по своей степени «медийности» может в одночасье отойти на задний план. Согласно прогнозу политика, это произойдёт, когда на Ближнем Востоке разразится масштабная война. И война эта – против Ирана. Сейчас предпосылки как минимум для одной части «пророчества» действительно имеются. Дональд Трамп пригрозил Тегерану «невероятным/небывалыми» ударами в случае отказа заключить «ядерную сделку». Ещё и определил время, в течение которого сделка должна быть подписана. Звучит как ультиматум. В свою очередь Иран сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», привёл войска в состояние повышенной боевой готовности и одновременно по дипломатическим каналам предупредил ряд стран региона, включая Турцию, ОАЭ, Катар и Бахрейн, о недопустимости оказания помощи США на случай их попытки атаковать Иран. Предупреждение тоже прозвучало как ультиматум: в Тегеране дали понять, что ракеты могут полететь в эти страны, если те предоставят американцам, например, своё воздушное пространство. Если сделка подписана не будет, то на Ближнем Востоке может разразиться действительно небывалая по своему масштабу война. При этом нельзя забывать о том, что в январе текущего года между Ираном и Россией был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В договоре предусмотрено и укрепление военного сотрудничества. Нюансы не ясны, но в целом, при наличии такого договора, может ли Россия остаться в стороне, если США решат «размотать» Иран? Вопрос… С другой стороны, Тегеран даёт понять, что он готов обсуждать новые американские предложения по ядерной сделке. Обсуждать через посредника в лице Омана. И что может произойти, если новая сделка на условиях США будет заключена? По сути, США ожидают от Ирана тотального ракетного разоружения и полного запрета на обогащения урана до «предоружейного» (и тем более оружейного) уровня. И в этом случае Ирану «обещают» отказаться от нанесения того самого «невероятного» удара. Однако в самом Иране прекрасно понимают, что уровень доверия к США после одностороннего выхода этой страны из сделки при прошлой каденции Трампа очень низок. Сегодня США пообещают удары не наносить, завтра легко передумают. Кроме того, если Иран действительно проведёт масштабное ракетное разоружение и демонтирует любой вариант своей ядерной программы, то вероятность ударов по стране только вырастет. Своего шанса в этом плане не упустит уже Израиль, причём США могут формально и сдержать свои обещания, как бы «не вмешиваясь». Упустит ли Израиль шанс ликвидировать своего экзистенциального врага, если будет знать, что тот в военном плане сделал себя слабее? - Маловероятно. То есть, для Ирана ситуация, мягко говоря, непростая. Если война разразится, Ближний Восток превратится в настоящую военную воронку, куда будет затягивать все мировые процессы. Эксперты в этом случае прогнозируют феноменальный рост цен на нефть. И даже масштабный украинский кризис при таком лихом «персидском калейдоскопе» действительно может показаться цветочками ввиду того, что на Ближнем Востоке риск применения ЯО против того же Ирана в случае конфликта существенно больше нулевого.