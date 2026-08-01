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Царьград

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Ассоциация "Аэронекст" выступила в защиту замначальника управления Минпромторга

Ассоциация "Аэронекст" выступила в защиту замначальника управления Минпромторга

30 июля Мещанский суд Москвы арестовал Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере.Ассоциация "Аэронекст" выступила с требованием освободить из-под стражи заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю, задержанную и впоследствии арестованную судом в рамках уголовного дела, связанного с закупками беспилотных авиационных систем.

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