Ассоциация "Аэронекст" выступила в защиту замначальника управления Минпромторга

30 июля Мещанский суд Москвы арестовал Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере.Ассоциация "Аэронекст" выступила с требованием освободить из-под стражи заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю, задержанную и впоследствии арестованную судом в рамках уголовного дела, связанного с закупками беспилотных авиационных систем.