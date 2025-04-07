Посвященная БКЛ выставка открылась в переходе метро «Савёловская»

Выставка, посвященная двухлетию полного запуска Большой кольцевой линии московского метро, открылась в переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий в рамках проекта «Искусство в метро».
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