В Ростовской области на трассе случилась серьёзная авария. Есть пострадавшие

Отечественный легковой автомобиль превратился в груду металлолома и восстановлению не подлежит.Серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области произошло в понедельник, второго октября, на трассе Волгодонск — Дубовское недалеко от станицы Жуковской.