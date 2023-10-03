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В Ростовской области на трассе случилась серьёзная авария. Есть пострадавшие

В Ростовской области на трассе случилась серьёзная авария. Есть пострадавшие

Отечественный легковой автомобиль превратился в груду металлолома и восстановлению не подлежит.Серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области произошло в понедельник, второго октября, на трассе Волгодонск — Дубовское недалеко от станицы Жуковской.

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