В Ростовской области на трассе случилась серьёзная авария. Есть пострадавшие

Отечественный легковой автомобиль превратился в груду металлолома и восстановлению не подлежит.Серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области произошло в понедельник, второго октября, на трассе Волгодонск — Дубовское недалеко от станицы Жуковской.
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