Тест: угадайте певца 80-х по строчке из песни. Хорошо помните музыкантов СССР той эпохи?

Легендарная музыкальная эпоха.Восьмидесятые годы в СССР — это золотая эпоха для мужского вокала. Время, когда харизма, уникальный тембр и правильные слова в песне могли заставить трепетать миллионы сердец от Калининграда до Владивостока.
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