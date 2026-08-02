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Тест: угадайте певца 80-х по строчке из песни. Хорошо помните музыкантов СССР той эпохи?

Тест: угадайте певца 80-х по строчке из песни. Хорошо помните музыкантов СССР той эпохи?

Легендарная музыкальная эпоха.Восьмидесятые годы в СССР — это золотая эпоха для мужского вокала. Время, когда харизма, уникальный тембр и правильные слова в песне могли заставить трепетать миллионы сердец от Калининграда до Владивостока.

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