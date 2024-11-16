Володин запустил опрос о приеме в школы детей, не знающих русского языка

Опрос о необходимости тестирования детей иностранцев на знание русского языка перед зачислением их в школы опубликовал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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