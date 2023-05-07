Газета Труд

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Песни с негромкой судьбой

Песни с негромкой судьбой

Известный музыкант, композитор, общественный деятель Андрей БАТУРИН, автор музыки к полусотне кинофильмов, а также симфонической поэмы «История Великой Победы», не первый год занимается поиском малоизвестных песен времен Великой Отечественной.

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