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СК возбудил уголовное дело после гибели трех малолетних детей при пожаре в Кузбассе

СК возбудил уголовное дело после гибели трех малолетних детей при пожаре в Кузбассе

Женщина оставила несовершеннолетних без присмотра и ушла из дома.Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Белова, которая обвиняется в смерти трех малолетних детей.

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