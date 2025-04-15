Морские аномалии, НЛО и временные сдвиги: военные и ученые фиксируют инциденты в Мексиканском заливе

В прошедшие годы при погружении неоднократно терялись подводные аппараты.Неоднократно регистрировали приборами учета необычайную скорость и маневренность НЛО в районе Мексиканского залива представители американской армии и океанологи.
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