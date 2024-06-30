Global look press/ZB/Jens Büttner Агенты американских спецслужб пытались сорвать постройку газопровода "Северный поток – 2" еще во время президентского срока Дональда Трампа, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Томас Крюгер со ссылкой на показания неназванных свидетелей.