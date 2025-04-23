Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов признавал, что Украина и Европа даже вместе не смогут противостоять армии России, заявил во время опроса высланный из Российской Федерации молдавский агент Дмитрий Руснак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии