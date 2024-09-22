Смородская: если Овечкин не обгонит Гретцки, это не скажется на его величии

Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская заявила, что, если российскому хоккеисту клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину не удастся побить рекорд Уэйна Гретцки, это не скажется на его величии в истории мирового хоккея.