Посол Коронелли: Россия ожидает увидеть на саммите БРИКС делегацию из Кубы

Президент страны Мигель Диас-Канель получил приглашение от Владимира Путина Россия ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы, президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение от президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости российский посол на Кубе Виктор Коронелли.
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