Ученые раскрыли, почему увеличилась продолжительность дня

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. Изменение климата привело увеличению продолжительности дня. Об этом свидетельствуют данные исследования в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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