Театр абсурда
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Театр абсурда

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От "лютых" шпрот. «Будет уничтожена». В Литве пригрозили превентивными ударами НАТО по Калининградской области

От "лютых" шпрот. «Будет уничтожена». В Литве пригрозили превентивными ударами НАТО по Калининградской области

Валенис: При прямом столкновении с РФ первой целью НАТО станет Калининградская область 27 августа 2026  Марина Совина Фото: Виталий Невар / РИА Новости Бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис заявил, что Россия при прямом столкновении с НАТО якобы рискует лишиться Калининградской области.

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