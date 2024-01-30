Пенсионеры из Нижегородского проходят обучение в столичных вузах

Пенсионеры из Нижегородского района продолжают развиваться и получают образование. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии