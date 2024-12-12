Маэстро Валерий Гергиев получил "Золотой граммофон" и передал 1 млн рублей семье Героя

На церемонии "Золотой граммофон" в Москве маэстро Валерий Гергиев удостоен премии. Он выразил надежду на будущее молодых талантов и передал 1 млн рублей семье Таймураза Есенова, Героя России из Северной Осетии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии