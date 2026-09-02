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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Акрона» о травме Беншимола: «Надеюсь, ничего серьезного. Это был удар колено в колено. Оно болит, но дождемся завтра»

Тренер « Акрона » Срджан Благоевич после победы над « Локомотивом » (0:0, 5:4 по пен.) в FONBET Кубке России рассказал о травме Жилсона Беншимола .

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