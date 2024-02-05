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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму установлен новый рекорд по вводу жилья

Увеличение объема жилищного строительства – один из основных показателей, который характеризует достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной указом президента РФ Владимира Путина до 2030 года.

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