В Крыму установлен новый рекорд по вводу жилья

Увеличение объема жилищного строительства – один из основных показателей, который характеризует достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной указом президента РФ Владимира Путина до 2030 года.
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