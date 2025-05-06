В МТС рассказали о работе базовых станций в Антарктиде

Самая популярная среди абонентов иностранных операторов связи российская базовая станция находится в Антарктиде на полярной станции Беллинсгаузен, выяснила МТС, проанализировав роуминговые услуги в своей мобильной сети на трех российских полярных станциях за 2024 год.