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ИА Регнум

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Путин предложил создать единый ресурс для программ патриотического туризма

Президент России Владимир Путин предложил для удобства создать единый информационный ресурс для программ патриотического туризма.

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