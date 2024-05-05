Непогода в Сочи набирает обороты Дерево упало на трассу А-147 в районе Головинки. Движение осуществляется по одной полосе.
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Непогода в Сочи набирает обороты Дерево упало на трассу А-147 в районе Головинки. Движение осуществляется по одной полосе.