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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камилла Нелюбова: «Очень расстроилась, что маленькая мелочь помешала мне на тройном акселе. Могла откатать лучше, потому что была готова»

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, что хотела бы еще выступить на международном турнире.

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