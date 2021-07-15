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“С ногами ей повезло, а вот лицо подкачало”: Комплимент Тимати Алене Шишковой

“С ногами ей повезло, а вот лицо подкачало”: Комплимент Тимати Алене Шишковой

Тимур Юнусов и Алена Шишкова поддерживают нормальные отношения ради общей дочери Не успела Алиса родиться, как Тимати оставил ее маму ради другой красавицы – Анастасии Решетовой.

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