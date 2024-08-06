Шведский легкоатлет Дюплантис на ОИ установил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Global Look Press/dpa/Sven Hoppe На Олимпийских играх в Париже 24-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис на соревнованиях по прыжкам с шестом прыгнул на 6,26 метра, установив новый мировой рекорд и выиграв золотую медаль.