Шведский легкоатлет Дюплантис на ОИ установил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Global Look Press/dpa/Sven Hoppe На Олимпийских играх в Париже 24-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис на соревнованиях по прыжкам с шестом прыгнул на 6,26 метра, установив новый мировой рекорд и выиграв золотую медаль.
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