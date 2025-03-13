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Царьград

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Ученые раскрыли связь часов Судного дня с ростом смертности в США

Ученые раскрыли связь часов Судного дня с ростом смертности в США

Исследователи выявили связь между часами Судного дня и показателями смертности в США.Ученые обнаружили: чем ближе человечество к «полуночи» на часах Судного дня, тем чаще люди умирают в результате несчастных случаев и расстройств, которые связаны с употреблением наркотиков и алкоголя.

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