Ученые раскрыли связь часов Судного дня с ростом смертности в США

Исследователи выявили связь между часами Судного дня и показателями смертности в США.Ученые обнаружили: чем ближе человечество к «полуночи» на часах Судного дня, тем чаще люди умирают в результате несчастных случаев и расстройств, которые связаны с употреблением наркотиков и алкоголя.