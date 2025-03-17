Челночная дипломатия: как США видят будущее переговоров с Россией

Отвечая на вопрос о визите специального посланника Дональда Трампа, Стивена Уиткоффа, в Россию и возможной попытке Москвы затянуть переговоры, Рубио назвал встречу Уиткоффа с Путиным многообещающей, но признал наличие определенных сложностей.