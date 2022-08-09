Экс-игрок «Челси» Дринкуотер присоединился к сбору гуманитарной помощи для Украины

32-летний английский хавбек Дэнни Дринкуотер, известный по выступлениям за «Челси» и «Лестер Сити», а ныне находящийся в статусе свободного агента, объявил о присоединении к программе, направленной на сбор гуманитарной помощи для жителей Украины.