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Экс-игрок «Челси» Дринкуотер присоединился к сбору гуманитарной помощи для Украины

Экс-игрок «Челси» Дринкуотер присоединился к сбору гуманитарной помощи для Украины

32-летний английский хавбек Дэнни Дринкуотер, известный по выступлениям за «Челси» и «Лестер Сити», а ныне находящийся в статусе свободного агента, объявил о присоединении к программе, направленной на сбор гуманитарной помощи для жителей Украины.

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