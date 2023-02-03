Общественная служба новостей

1 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Теперь понимаю за что Гитлер преследовал евреев. Подлый народ. Жаль что всех не передавил.Израиль изучает в...
  • Виктория
    А не агресия России против Украины  которая убивает детей и сметает  на своем пути все живоёБабкина назвала н...
  • Серж Южанин
    .Захарова жестко о...

Литовкин: Поставка ВСУ ракет GLSDB не окажет кардинального влияния на тактику ВС РФ

Литовкин: Поставка ВСУ ракет GLSDB не окажет кардинального влияния на тактику ВС РФ

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что поставки Киеву ракет GLSDB с максимальной дальностью 150 километров со стороны Соединенных Штатов Америки не окажут кардинального влияния на стратегию ВС РФ в спецоперации на территории Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх