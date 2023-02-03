Литовкин: Поставка ВСУ ракет GLSDB не окажет кардинального влияния на тактику ВС РФ

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что поставки Киеву ракет GLSDB с максимальной дальностью 150 километров со стороны Соединенных Штатов Америки не окажут кардинального влияния на стратегию ВС РФ в спецоперации на территории Украины.