Сливочное мороженое от Пьера Эрме

Скоро лето и самое время запастись разнообразными рецептами мороженого! Я больше всего люблю чистый пломбир без добавок, а вы? Представляю вашему вниманию сливочное мороженое от французского маэстро Пьера Эрме.
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