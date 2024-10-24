Галкин в США ради фото полного зала раздает билеты на концерты бесплатно

Сбежавший из РФ после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины 48-летний иноагент Максим Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Соединенным Штатам, однако его концерты не пользуются большой популярностью.
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