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Галкин в США ради фото полного зала раздает билеты на концерты бесплатно

Сбежавший из РФ после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины 48-летний иноагент Максим Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Соединенным Штатам, однако его концерты не пользуются большой популярностью.

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