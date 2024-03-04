MS

Mikhail Stepanov

Бред! Европа никогда, будь она самостоятельна, не смогла бы отказаться от российских энергоресурсов и сырья, это работа американцев, которым не нужны ее онкуренты в экономической сфере да еще такие, которые готовы были наладить хорошие отношения с Россией. Европа, отказавшись от российских энергоресурсов, по льтернативных источников так и не нашла, потому что свое влияние в бывших колониях в Африке и латинской Америке они потеряли, арабский мир дрейфует от запада в сторону России и Китая, по США продают свои нефть и газ по более высокой цене и на спорте, т.е. прогнозировать долгосрочно цену, как это было с российскими нефтью и газом , невозможно.