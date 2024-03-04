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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Максим обязательно будет ходить, раз рядом есть такие люди, как Иван Иваныч, его мама и бабушка Вера!!!!Хранители
  • Виктор Гайдуков
    Какой блат? Вы что, ещё в прошлом веке живёте? А работать и учиться надо было всегда, а сегодня особенно. Никто к Вам...Затянуть пояса
  • Виктор Гайдуков
    А пенсионеры есть разные. Есть такие, которые никогда и не работали официально, и налогов никогда не платили, а тепер...Затянуть пояса

Страшная правда о санкциях Запада. На самом деле они прекрасно работают.

Страшная правда о санкциях Запада. На самом деле они прекрасно работают.

Уже много раз писал, что для того, чтобы оценить значение тех или иных событий, надо правильно понимать их истинный смысл.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Бред! Европа никогда, будь она самостоятельна, не смогла бы отказаться от российских энергоресурсов и сырья, это работа американцев, которым не нужны ее онкуренты в экономической сфере да еще такие, которые готовы были наладить хорошие отношения с Россией. Европа, отказавшись от российских энергоресурсов, по льтернативных источников так и не нашла, потому что свое влияние в бывших колониях в Африке и латинской Америке они потеряли, арабский мир дрейфует от запада в сторону России и Китая, по США продают свои нефть и газ по более высокой цене и на спорте, т.е. прогнозировать долгосрочно цену, как это было с российскими нефтью и газом , невозможно.
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