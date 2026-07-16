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Кому на самом деле нужны «санкции из ада», если сам Трамп боится их подписывать

Кому на самом деле нужны «санкции из ада», если сам Трамп боится их подписывать

После внезапного ухода в небытие сенатора-экстремиста одной из главных интриг в американском политикуме остается судьба законопроекта его авторства о «санкциях из ада» против нашей страны и тех, кто посмеет вопреки воле Вашингтона закупать у нее энергоносители.

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