Кому на самом деле нужны «санкции из ада», если сам Трамп боится их подписывать

После внезапного ухода в небытие сенатора-экстремиста одной из главных интриг в американском политикуме остается судьба законопроекта его авторства о «санкциях из ада» против нашей страны и тех, кто посмеет вопреки воле Вашингтона закупать у нее энергоносители.