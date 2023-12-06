Каким трем знакам зодиака 2024 год принесет больше всего счастья Алёна ЮрьеваВстречайте 2024 год с оптимизмом и готовностью к переменам, ведь астрологические предсказания подсказывают, что три знака зодиака будут омывать волны удачи и счастья в течение года.