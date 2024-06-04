Генштаб: Израиль приближается к принятию решения по Ливану, армия готова

Глава израильского генерального штаба Герци Халеви сообщил о том, что власти приближаются к тому, чтобы решить, какие шаги будут предприняты в отношении Ливана, на границе с которым были замечены удары из-за нападений движения «Хезболлах».
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