В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства

С инициативой выступила партия ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям иностранных граждан требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства России.