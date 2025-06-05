В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства

С инициативой выступила партия ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям иностранных граждан требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства России.
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