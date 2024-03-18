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Царьград

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В Нижнем Новгороде прошли масленичные гуляния

В Нижнем Новгороде прошли масленичные гуляния

17 марта в Нижнем Новгороде проводили зиму. Народный праздник прошёл в городских парках.В Нижнем Новгороде прошли масленичные гуляния с поеданием блинов, представлениям и кульминацией праздника - сжиганием чучела Масленицы.

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