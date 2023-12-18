Кузнецова: Киев создал систему вербовки детей в преступных целях

На Украине создана систему вербовки детей в преступных целях, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступления Киева против детей, передает 18 декабря Вместе РФ.
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