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Соскин: Зеленский показал, что Patriot для него важнее погибших солдат ВСУ

Соскин: Зеленский показал, что Patriot для него важнее погибших солдат ВСУ

Действия Владимира Зеленского показывают, что американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot важнее для главы киевского режима, чем возвращение тел украинских солдат, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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