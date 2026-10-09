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Регионы России

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Российский мессенджер Max расширит функционал каналов новыми возможностями

Российский мессенджер Max расширит функционал каналов новыми возможностями

Российский мессенджер Max объявил о расширении функционала каналов, добавив новые опции — истории, ветки обсуждений и возможность закреплять несколько сообщений одновременно.

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