Молдавский министр Спыну сообщил о смене международного кода аэропорта Кишинева

В Молдавии международный код аэропорта столицы города Кишинева KIV сменится на RMO. Соответствующую информацию о смене кода Кишинева анонсировал министр инфраструктуры и территориального развития Молдавии Андрей Спыну.
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