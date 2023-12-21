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Молдавский министр Спыну сообщил о смене международного кода аэропорта Кишинева

Молдавский министр Спыну сообщил о смене международного кода аэропорта Кишинева

В Молдавии международный код аэропорта столицы города Кишинева KIV сменится на RMO. Соответствующую информацию о смене кода Кишинева анонсировал министр инфраструктуры и территориального развития Молдавии Андрей Спыну.

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