Эксперт Евгений Янов рассказал, как безопасно продать устройство

Евгений Янов из компании F6 объяснил, как безопасно подготовить гаджет к продаже. Эксперт рекомендует сбросить настройки или переустановить ОС, завершить активные сессии и проверить наличие SIM-карт и накопителей, чтобы избежать утечки данных.
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