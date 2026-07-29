Эксперт Евгений Янов рассказал, как безопасно продать устройство

Евгений Янов из компании F6 объяснил, как безопасно подготовить гаджет к продаже. Эксперт рекомендует сбросить настройки или переустановить ОС, завершить активные сессии и проверить наличие SIM-карт и накопителей, чтобы избежать утечки данных.