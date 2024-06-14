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Пасков: для политиков США убийство русских – удовольствие сродни сексуальному

Пасков: для политиков США убийство русских – удовольствие сродни сексуальному

Политики США даже не скрывают, что для них продолжение этой войны чрезвычайно выгодно и приятно. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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