Пасков: для политиков США убийство русских – удовольствие сродни сексуальному

Политики США даже не скрывают, что для них продолжение этой войны чрезвычайно выгодно и приятно. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».