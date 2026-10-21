МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ лишились пунктов управления беспилотной авиацией, укрытий и находившегося в них личного состава в результате удара расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр".
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