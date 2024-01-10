Лентяи или философы: почему взрослые дети-зумеры не хотят работать

Времена меняются, но одно остается неизменным — родители не могут понять своих детей. Все дело в том, что, вырастая порой в кардинально противоположных политических, экономических, социальных ситуациях люди иначе видят мир и строят свою жизнь по совершенно иным принципам.
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