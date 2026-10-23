«Русская филармония в Пекине» стала призером Международной премии «Евразия» 15 октября 2026 г. в Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония вручения Международной премии «Евразия» – гуманитарной инициативы, учрежденной АНО «Евразия» при партнерстве с Россотрудничеством.
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